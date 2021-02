Neuwied (ots) - Um eine gleichbleibende Pflegequalität in den rund 14.480

Pflegeheimen und für die 14.050 ambulanten Pflegedienste sicherzustellen, wurde

mit dem 2008 in Kraft getretenen Pflege-Weiterentwicklungsgesetz die Entwicklung

und Aktualisierung von Expertenstandards beschlossen. Diese gelten gemäß § 113a

SGB XI verbindlich für alle Pflegeheime und Pflegedienste in Deutschland und

sollen mit praktischen und wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen zur

Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege beitragen.



Expertenstandards verbinden pflegewissenschaftliche und -praktische Erkenntnisse





Für die Entwicklung der Expertenstandards ist das Deutsche Netzwerk zurQualitätsentwicklung (DNQP) in der Pflege, ein bundesweiter Zusammenschlusseiner acht- bis zwölfköpfigen Expertengruppe, zuständig. Die Erarbeitung vonExpertenstandards durchläuft einen vierstufigen Prozess, der die Struktur-,Prozess- und Ergebnisqualität von Pflegehandlungen berücksichtigt: Entwicklung,Konsensbildung, Implementierung und Aktualisierung. Jeder Expertenstandard wirdjährlich auf Aktualisierungsbedarf überprüft und muss spätestens alle fünf Jahreüberarbeitet werden. So wird sichergestellt, dass definierte Ziele, formulierteMaßnahmen und messbare Kriterien zur Erfolgsbewertung immer dem aktuellen Standaus Wissenschaft und Praxis entsprechen.Für Pflegekräfte dienen die Expertenstandards als Leitfaden für die täglicheArbeit - entsprechend sind die Pflegekräfte in Pflegeheimen und ambulantenPflegediensten wie der TransCare Service GmbH geschult und halten sich beiBetreuung und Versorgung der Bewohner an die darin definierten Bestimmungen.Diese Expertenstandards gibt es aktuellBislang gibt es zwölf Expertenstandards, wobei der Standard "Förderung derphysiologischen Geburt" nicht für den Bereich Pflege, sondern für Hebammen undEntbindungspfleger gilt. Der Expertenstandard "Erhaltung und Förderung derMundgesundheit in der Pflege" befindet sich seit 2019 in der Entwicklung. ImRahmen der 10. Konsensus-Konferenz des DNQP soll dieser Standard voraussichtlicham 16. März 2021 der Fachöffentlichkeit vorgestellt und konsentiert werden.Das sind die bisher geltenden Expertenstandards:1. Dekubitusprophylaxe in der PflegeDruckgeschwüre treten meist bei lang anhaltender Druckbelastung auf und sind fürdie Patienten sehr schmerzhaft. Der Pflegestandard beschreibt, wie ein Dekubitusrechtzeitig erkannt und effektiv vorgebeugt werden kann. Besondere Bedeutungkommt der Beobachtung der Haut, Hautpflege, regelmäßigem Umbetten sowie derFörderung der Eigenmobilität zu.2. Entlassungsmanagement in der PflegeWenn nach einem Krankenhausaufenthalt weiterhin Pflegebedarf besteht, muss einebedarfsgerechte Weiterversorgung durch Pflegeeinrichtungen und Pflegedienstegewährleistet sein. Der Expertenstandard schreibt ein für jeden Patientenindividuelles Entlassungsmanagement vor, um Drehtüreffekte zu vermeiden.3. Sturzprophylaxe in der PflegeDer Pflegestandard zur Sturzprophylaxe unterstützt Pflegekräfte dabei,Sturzrisikofaktoren einzuschätzen und Stürze zu minimieren. Zudem sind Maßnahmenenthalten, um Stürzen vorzubeugen.4. Pflege von Menschen mit chronischen WundenChronische Wunden sind für Patienten schmerzhaft und erfordern eine hoheFachkompetenz seitens der Pflegekraft. Der Pflegestandard gibt die genaueVorgehensweise zur Erkennung, Vorbeugung und Behandlung von chronischen Wundenvor.5. Erhaltung und Förderung der MobilitätMobilität ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, um den Gesundheitszustand und dieLebensqualität von Patienten im Pflegealltag zu verbessern. Mit Hilfe desPflegestandards soll jeder Pflegebedürftige für die Förderung seiner MobilitätUnterstützung in Form von Beratung und Anleitung erhalten.Weitere Expertenstandards sind "Schmerzmanagement in der Pflege bei akutenSchmerzen", "Förderung der Harnkontinenz in der Pflege", "Ernährungsmanagementzur Sicherung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege","Schmerzmanagement in der Pflege bei chronischen Schmerzen" und"Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz".Über die TransCare Service GmbHDie TransCare Service GmbH ist ein überregionales Homecare-Unternehmen, dasPatienten im ambulanten Bereich mit medizinischen Hilfsmitteln ausstattet. Inenger Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Ärzten und Krankenkassen ermöglichtTransCare eine umfassende Komplettversorgung in verschiedenen Therapiefeldern.Als Bindeglied zwischen medizinischen Einrichtungen und Patienten erleichtertTransCare die Zusammenarbeit im Behandlungsprozess und sorgt damit nicht nurbeim Patienten für Sicherheit und Vertrauen.Pressekontakt:TransCare Service GmbHBreslauer Straße 60D-56566 NeuwiedTel: +49 2631 / 92 55 0Fax: +49 2631 / 92 55 15E-Mail: mailto:info@transcare-service.deInternet: https://www.transcare-service.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133963/4826548OTS: TransCare Service GmbH