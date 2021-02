Sechs Tipps von Sven Thieme, damit nach dem Arbeitsleben mehr zum Leben bleibt

Dresden (ots) - Verzweiflung und Ausweglosigkeit plagen viele Rentner, wenn sie

mit der geringen Höhe ihrer Rentenbezüge konfrontiert werden. Corona verschärft

ihre Lage dramatisch.



Frida Trautheim hat 35 Jahre lang im Einzelhandel gearbeitet, danach erkrankte

sie an Colitis Ulcerosa und war gezwungen, in Frührente zu gehen. Jetzt muss sie

sich mit 650 Euro Rente begnügen. Sie ist auf die Tafel angewiesen und kann sich

auch nur einmal im Jahr die Reise zu ihren Enkeln leisten. Vor allem vor

Weihnachten plagen viele alte Menschen wie sie ähnliche Sorgen. Schließlich

wollen sie ihre Liebsten beschenken, haben jedoch kaum finanziellen Spielraum

bei ihrer Geschenkauswahl. Trautheim sagt: "Meiner Tochter ist das Thema

Altersvorsorge viel präsenter als es mir während meiner Erwerbstätigkeit gewesen

ist. Sie sorgt schon seit Jahren privat vor."





Dabei liegt es auf der Hand, sich frühzeitig um eine Aufstockung seinerRentenbezüge mit einer privaten Altersvorsorge zu kümmern. Sven Thieme,Geschäftsführer der Competent Investment aus Dresden, kennt die Problematik:"Vorsorgen, gerade wenn es um Vermögensbildung geht, hört sich für vieleErwerbstätige mit normalen Einkommen wie Zukunftsmusik an. Meine Herausforderungsehe ich darin, für jede Lebenssituation und für jedes Einkommensverhältnis einepassende Altersvorsorge zu finden." Thieme erklärt, dass es vor allem die Frauentrifft, die auch nach einer langjährigen Erwerbsbiographie mit demRenteneintritt in die Armut abrutschen. Denn oft sind sie es, die ihreArbeitszeit reduzieren müssen, um die Familie, sei es Kinder oder die Eltern, zuversorgen. Zudem wird die Corona-Krise sichtbare Spuren im Rentensystemhinterlassen, sagt Finanzwissenschaftler Hans Fehr.Schuldenatlas 2020 sieht Verschärfung der Altersarmut durch CoronaBei den Rentnern, die nicht mit privater Altersvorsorge ihre Rente aufbessern,stehen manchmal sogar nur magere 12 Euro am Tag zur Verfügung. Der Schuldenatlas2020, welcher im Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurde macht deutlich,dass sich die Situation durch die globale Corona-Pandemie weiter verschärft hat.Seit Mitte des Jahres 2020 stiegen in Deutschland die Zahlen bei Anträgen aufSozialwohnungen erheblich. Auch bei Wohngeld ist ein Zuwachs an Anträgen zuvermerken. Wenig überraschend: vor allem Normal- und Geringverdiener, die in derRegel über weniger große finanzielle Reserven verfügen waren deutlich stärkerbetroffen als Gutverdiener, heißt es im Schuldneratlas Deutschland 2020. In demBericht wird deutlich, dass der Anteil der Senioren immer mehr zunimmt. Solche,die in ihrem Ruhestand einen Nebenjob annehmen müssen, um ihr Auskommen zu