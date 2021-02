Der Trend zur individuellen Mobilität setzt sich unaufhaltsam fort

Berlin (ots) - Die Nutzung des eigenen Fahrzeugs hat seit April 2020 deutlich

Der durch die Corona-Pandemie befeuerte Trend hin zur individuellen Mobilität

setzt sich weiter fort: 87 Prozent der Verbraucher weltweit bevorzugen die

Nutzung eines eigenen Fahrzeugs, um sicher unterwegs zu sein - am Anfang der

Pandemie im April 2020 waren es 57 Prozent. Zudem ist der Anteil der

Verbraucher, die in den nächsten zwölf Monaten ein eigenes Auto kaufen möchten

von 35 Prozent auf nun 46 Prozent angestiegen, bei deutschen Verbrauchern von 25

auf nun 39 Prozent. Die Nutzung eines eigenen Autos wird als Schutz vor der

Verbreitung von Infektionen gesehen. Dies geht aus dem aktuellen Report des

Capgemini Research Institute "Shifting gears: COVID-19 and the fast-changing

Automotive Consumer" hervor. Für das nun erschienene Update der im April 2020

durchgeführten Studie zum Verbraucherverhalten beim Autokauf im Zeitalter der

Pandemie wurden erneut mehr als 11.000 Verbraucher aus elf Ländern befragt.







die Verbraucher davon abgehalten, öffentliche Verkehrsmittel oder Shared

Mobility-Angebote zu nutzen. Mit Blick auf das noch nicht absehbare Ende der

Pandemie gaben 87 Prozent der Verbraucher weltweit und 82 Prozent in Deutschland

an, dass ihre Sicherheit und ihr körperliches Wohlbefinden sowie das ihrer

Familien am besten durch ein eigenes Fahrzeug gewährleistet ist.

Fahrgemeinschaften wollen nun 81 Prozent der Verbraucher aufgrund von

Gesundheits- und Sicherheitsbedenken vermeiden, im April 2020 waren dies noch 42

Prozent (Deutschland: 81 Prozent heute vs. 28 Prozent im April 2020). Inzwischen

ziehen 78 Prozent der befragten Verbraucher weltweit ihr eigenes Fahrzeug den

öffentlichen Verkehrsmitteln vor, in Deutschland liegt der Anteil nun bei 74

Prozent. Diese Verschiebung wird sich voraussichtlich auf den Absatz von

Fahrzeugen auswirken, denn 72 Prozent der Verbraucher sagen, dass sie es mehr

als vor der Pandemie schätzen, jederzeit auf ein eigenes Fahrzeug zurückgreifen

zu können.



Kaufabsicht bei jüngeren Verbrauchern am größten



Die Absicht ein Auto kaufen zu wollen, ist weltweit in fast allen Märkten

gestiegen und wird durch eine Kombination aus günstigen Autokrediten,

staatlichen Anreizprogrammen für Elektrofahrzeuge sowie dem Wunsch angetrieben,

Außerdem



