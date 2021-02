TE Connectivity wird zum 12. Mal als "Top-Employer" ausgezeichnet

Bensheim, Deutschland (ots/PRNewswire) - TE Connectivity Germany GmbH erhält

begehrte Zertifizierung vom Top Employers Institute



TE Connectivity, ein weltweit führendes Unternehmen der Verbindungs- und

Sensortechnik, wurde erneut vom Top Employers Institute (TEI) als einer der

besten Arbeitgeber in Deutschland in der Kategorie Engineering ausgezeichnet.

Die Zertifizierung als Top-Arbeitgeber zeigt das Engagement eines Unternehmens

für eine bessere Arbeitswelt durch seine Personalpolitik und -praktiken.



Um die TEI-Zertifizierung zu erhalten, müssen Unternehmen eine Umfrage zu Best

Practices im Personalwesen beantworten, in der unter anderem die

Personalstrategie, das Arbeitsumfeld, die Talentakquise, das Lernen, das

Wohlbefinden und die Praktiken zur Förderung von Vielfalt und Integration

abgefragt werden. Nur Arbeitgeber, die die höchsten Standards von TEI erfüllen,

erhalten die Auszeichnung und Zertifizierung.







Bemühungen von TE, hervorragende Karrieremöglichkeiten zu bieten und günstige

Arbeitsbedingungen für technische Fachkräfte und Ingenieure zu fördern", sagte

Regine Gengnagel, EMEA Talent Attraction, TE Connectivity Germany GmbH. "Wir

sind stolz auf diese Auszeichnung, insbesondere angesichts der kritischen

Situation, in der wir uns seit einem Jahr aufgrund der Pandemie befinden, denn

sie zeigt, dass die Wertschätzung und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter

weiterhin Priorität haben."



"Inmitten der Herausforderungen, mit denen wir im vergangenen Jahr konfrontiert

waren, haben TE und seine Mitarbeiter Widerstandsfähigkeit, Innovation,

Flexibilität und Ausdauer bewiesen, um uns an die weltweite Pandemie

anzupassen", sagte Thomas Rathke, Director of HR Solutions, EMEA Central. "Wir

sehen diese Auszeichnung als Anerkennung für die Bewältigung dieser

herausfordernden Zeiten. Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin unser

Bestes geben, um einen attraktiven, innovativen, sicheren und vielfältigen

Arbeitsplatz zu schaffen."



David Plink, CEO des Top Employers Institute, sagt: "Trotz des herausfordernden

Jahres, das wir erlebt haben (und das sicherlich Auswirkungen auf Organisationen

rund um den Globus hatte), hat TE weiterhin bewiesen, wie wichtig es ist, seine

Mitarbeiter am Arbeitsplatz in den Mittelpunkt zu stellen. Wir sind stolz

darauf, die diesjährige Bekanntgabe zu teilen und gratulieren den

Organisationen, die in ihren jeweiligen Ländern durch das Top Employers

Institute-Programm zertifiziert wurden."

