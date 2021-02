Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Curevac ziehen an - Bayer will Impfstoff produzieren Die Aussicht auf einen schlagkräftigen Partner bei der Produktion eines noch in der Entwicklung steckenden Corona-Impfstoffs hat am Montag die Curevac-Aktien angetrieben. Die primär in New York gelisteten Papiere zogen im Tradegate-Handel um 9,3 …