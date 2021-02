Die Leonine Licensing AG erwirbt den Aktienanteil von Mischa Hofmann an der Odeon Film AG in Höhe von 5,59 % und hält nach Vollzug rd. 90,82 % der Aktien

München (ots) - Die LEONINE Licensing AG strebt Durchführung eines verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der Odeon Film AG nach § 62 Abs. 1 und 5 Satz 1 UmwG i.V.m. §§ 327a ff. AktG an

Die LEONINE Licensing AG wird nach dem Vollzug des Erwerbs des Aktienanteils von Mischa Hofmann, dem Vorstand der Odeon Film AG, in Höhe von 5,59 %, rd. 90,82 % der Aktien der Odeon Film AG halten. Damit wird die LEONINE Licensing AG die erforderliche Beteiligungsschwelle in Höhe von 90 % der Aktien für einen verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out erreichen.