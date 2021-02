PRESSEMITTEILUNG



Biohacks GmbH startet Platzierung 1-Jahres-Anleihe mit Festzins von 3,5 %



Düsseldorf, 1. Februar 2021. Die Biohacks GmbH ("Biohacks", "das Unternehmen"), ein Anbieter von hochwertigen Functional Food-Produkten, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H20H2) im Volumen von bis zu 999.000 Euro im Rahmen eines öffentlichen Angebots. Das Wertpapier hat einen Zinssatz von 3,5 % p.a. bei einer kurzen Laufzeit von 1 Jahr. Der Emissionserlös soll zur Wachstumsfinanzierung verwendet werden, insbesondere für den Ausbau des Geschäfts mit dem kürzlich sehr erfolgreich eingeführten bio-veganen Energy-Drink-Alternative "Hang & Over(R) - Spirit".



Die Biohacks 1-Jahres-Anleihe richtet sich mit einer Stückelung von 1.000 Euro an Privatanleger kann ab sofort gezeichnet werden. Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB) wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet und steht samt den Anleihebedingungen der Website https://anleihe.biohackscompany.com als Download zur Verfügung.



Ingo Lange, CEO der der Biohacks GmbH:

"Das neue Jahr hat für uns sehr gut begonnen. Der erfolgreiche Vertriebstart unserer neuen bio-veganen Energy-Drink-Alternative zeigt, dass wir mit den richtigen Produkten zur richtigen Zeit auf den Markt kommen. Biohacking ist ein Megatrend im Bereich der Ernährung. Mit unserer kurzlaufenden Anleihe investieren Anleger in ein stark wachsendes Unternehmen und profitieren von einer attraktiven Verzinsung."



Biohacks entwickelt und vertreibt qualitativ hochwertige vegane und Bio-zertifizierte Nahrungsmittel, die Menschen helfen ihre optimale Leistungsfähigkeit abzurufen. Die Functional Food-Produkte "Hang & Over" und "Sleep & Well" werden bereits über mehr als 4.000 Filialen renommierter Einzelhändler wie Kaufland, DM, Edeka und REWE sowie über Amazon vermarktet. Im Rahmen der Wachstumsstrategie hat Biohacks kürzlich die Produktpalette um eine neue Energy-Drink-Alternative mit natürlichen Inhaltsstoffen am Markt erweitert. Allein in Deutschland liegt das Marktvolumen von Energy Drinks bei über 1,2 Milliarden Euro. Biohacks profitiert vom Trend zu natürlichen und veganen Produkten.

Seite 2 ► Seite 1 von 4