SIFI gibt die Veröffentlichung der Phase 1 seiner Studie über Polihexanid in dem British Journal of Ophthalmology bekannt

Polihexanid 0,08% zeigt überzeugende Sicherheits-und Verträglichkeitseigenschaften bei gesunden Studienteilnehmern

CATANIA, Italien, 1. Februar 2021 /PRNewswire/ -- SIFI, ein führendes Unternehmen aus dem Bereich Augenheilkunde hat heute die Veröffentlichung der klinischen Ergebnisse der Phase 1 seiner Studie an Polihexanid bei gesunden Studienteilnehmern bekannt gegeben. Die Abhandlung wurde als online first in der Peer-Reviewed Fachzeitschrift British Journal of Ophthalmology veröffentlicht. Hauptziel der Studie war es, die Sicherheit und Verträglichkeit immer höherer Dosierungen von Polihexanid-Augentropfen zu untersuchen, um eine Dosis festzulegen, die in Phase 3 der klinischen Studie an Patienten mit Acanthamoeba-Keratitis (AK) getestet wird. Ergebnisse der Studie zeigen ein Profil hoher Sicherheit und guter Verträglichkeit bei der während der Studie höchsten getesteten Dosis von 0,08 %.