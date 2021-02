Manz ist ein Hightech-Maschinenbauer. Spezialisiert auf Photovoltaik, Elektronik und Lithium-Ionen-Batterietechnik.

Manz ist ein Hightech-Maschinenbauer. Spezialisiert auf Photovoltaik, Elektronik und Lithium-Ionen-Batterietechnik. Zu den Kunden zählen erste Adressen wie beispielsweise Apple. Trotz aller Innovationen bringen es die Reutlinger fertig, seit Jahren rote Zahlen zu schreiben. So war die Aktie lange Zeit ein Trauerspiel. Das Mehrjahreshoch im Mai 2015 wurde mit 92 Euro markiert. Seither ging es kontinuierlich bergab. Das Tief im Corona-Crash 10 Euro. Doch seither geht es steil nach oben. Aktuell 50 Euro. Wir legten Ihnen das Papier zuletzt am 24. Juli ans Herz. Zum Kurs von 22,60 Euro. Eine Reihe von guten Nachrichten befeuert die Kursrallye. Am Dienstag gab die Europäische Kommission grünes Licht für „wesentliche Fördermittel“ im Rahmen des Projekts „European Batteries Innovation“. Die finanzielle Unterstützung soll dem Aufbau einer europäischen Lithium-Ionen-Batteriefertigung dienen. Es geht um die Entwicklung innovativer Produktionstechnologien, die sich im Vergleich zur aktuellen Batteriegeneration durch eine längere Lebensdauer, kürzere Ladezeiten und niedrigere Kosten auszeichnen. Es geht um die „Batteriefabrik der Zukunft“. Die Elektromobilität wird für den Spe-zialmaschinenbauer immer mehr zu einem Wachstumstreiber. Hier konnte Manz zuletzt einige Großaufträge einheimsen. Mitte Januar erteilte ein amerikanischer Produzent von Elektroautos Manz den Auftrag über eine Montagelinie für Batteriemodule. Ordervolumen im „unteren zweistelligen Millionen-Bereich“, das in diesem und im nächsten Jahr umsatz- und ertragswirksam wird. Ende 2020 lag der Auftragseingang im Segment „Energy Storage“ bei deutlich mehr als 100 Millionen. Im Dezember ergatterte Manz auch einen Großauftrag von einem Batteriehersteller im „deutlich zweistelligen Millionen-Bereich“. Bei diesem Folgeauftrag geht es um Produktionsmaschinen zur Herstellung von Batteriezellen. Einsatzgebiet Unterhaltungselektronik. Trotz Corona, besonders das Solargeschäft leidet unter der Pandemie, hält Manz an der Gewinnprognose für 2020 fest. Die operative Marge (Ebit) wird im „niedrigen einstelligen Prozentbereich“ erwartet. Die Umsatzprognose mußte der Vorstand allerdings herabsetzen: Statt eines „geringen bis moderaten“ Wachstum der Erlöse wird nun ein „leichter Umsatzrückgang“ angekündigt. Positiv ist aber die Entwicklung des Auftragsbestands. Per 30.9. stieg das Ordervolumen auf 177 Millionen nach 141 Millionen im Jahr zuvor (2019). Börsenwert aktuell gut 400 Millionen. Moderat. Das KGV (2021) schätzungsweise 17. Nicht zu teuer. 28% der Aktien liegen bei der Gründerfamilie Manz. 20% hält das chinesische Staatsunternehmen Shanghai Electric. Fazit: Die Sparte Batterietechnologie verleiht den Schwaben neue Energie. Der Kurs hat weiteres Potential.