Biohacks GmbH begibt weitere Kurzläufer-Anleihe 2021/22 (A3H20H)

„Biohacking ist ein Megatrend“

„Das neue Jahr hat für uns sehr gut begonnen. Der erfolgreiche Vertriebsstart unserer neuen bio-veganen Energy-Drink-Alternative zeigt, dass wir mit den richtigen Produkten zur richtigen Zeit auf den Markt kommen. Biohacking ist ein Megatrend im Bereich der Ernährung. Mit unserer kurzlaufenden Anleihe investieren Anleger in ein stark wachsendes Unternehmen und profitieren von einer attraktiven Verzinsung“, sagt Ingo Lange, CEO der der Biohacks GmbH.



INFO: Biohacks entwickelt und vertreibt qualitativ hochwertige vegane und Bio-zertifizierte Nahrungsmittel, die Menschen helfen ihre optimale Leistungsfähigkeit abzurufen. Die Functional Food-Produkte „Hang & Over“ und „Sleep & Well“ werden in etwa 4.000 Filialen renommierter Einzelhändler wie Kaufland, DM, Edeka und REWE sowie über Amazon vermarktet. Im Rahmen der Wachstumsstrategie hat Biohacks kürzlich die Produktpalette um eine neue Energy-Drink-Alternative mit natürlichen Inhaltsstoffen am Markt erweitert. Allein in Deutschland liegt das Marktvolumen von Energy Drinks bei über 1,2 Milliarden Euro.

