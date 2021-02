AlixPartners holt Restrukturierungsexperten Dr. Rainer Bizenberger als Managing Director zurück (FOTO)

München (ots) - AlixPartners baut seine starke Position im Bereich

Restrukturierung und Turnaround mit der Rückkehr von Dr. Rainer Bizenberger in

Deutschland weiter aus. Der Restrukturierungsexperte wird ab Februar 2021 wieder

als Managing Director für AlixPartners tätig sein.



Dr. Rainer Bizenberger (46) verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in

der Durchführung komplexer internationaler Turnaround- und

Restrukturierungsprogramme, sowohl in Beratungs- als auch in

Managementfunktionen. Besondere Expertise besitzt er in den Bereichen

strategische Transformation sowie operative und finanzielle Restrukturierung.





Dr. Bizenberger wechselt von EY, wo er als Head of Turnaround and RestructuringStrategy den Ausbau dieses Bereichs in EMEIA verantwortete. Zudem war er 16Jahre bei der Unternehmensberatung Roland Berger tätig, zuletzt als SeniorPartner im Bereich Restrukturierung und Corporate Finance sowie alsStandortleiter in Berlin. Rainer Bizenberger promovierte an der UniversitätRostock im Bereich Innovative Unternehmensfinanzierung. Außerdem hält er einenAbschluss als Diplom-Kaufmann der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt."In zahlreichen Branchen hat die Corona-Krise zu echtenWhen-it-really-matters-Momenten geführt. Diese Unternehmen brauchen in denkommenden Monaten Restrukturierungsexperten mit umfangreicher Erfahrung an ihrerSeite", sagt Andreas Rüter, Deutschlandchef von AlixPartners. "Umso mehr freueich mich, mit Dr. Rainer Bizenberger einen sehr geschätzten und branchenweitrenommierten Kollegen zurück bei AlixPartners begrüßen zu können. SeineTransformations- und Restrukturierungsexpertise ist herausragend und wird unsereMarktposition in der Restrukturierungs- und Turnaround-Beratung weiter stärken.So können wir den Wachstumskurs von AlixPartners im deutschsprachigen Raumkonsequent fortsetzen."