Köln (ots) - Lockdown, Lockerungen, Teil-Lockdown, kompletter Lockdown - dasmacht was mit den Menschen. Veränderungen in den Einstellungen und Werten sindnach zehn Monaten Pandemie in Deutschland spürbar. Die aktuellen Ergebnisse derAd Alliance-Studie "Die Corona-Pandemie und ihr Einfluss auf den Alltag"spiegelt den Zeitgeist, bewusster und gesünder zu leben, deutlich wider.Auch wenn die Deutschen krisenerprobt sind und gelernt haben, mit der Kriseumzugehen, macht sich die fehlende Planungssicherheit dennoch in allenLebensbereichen bemerkbar - gerade in sozialen Beziehungen. Während die sozialenKontakte weiterhin abnehmen (90%) entsteht auf der anderen Seite der positiveNebeneffekt, dass es insgesamt sehr viel mehr Familienzeit gibt, die es in einemsolchen Ausmaß sicherlich nicht mehr geben wird. Familie steht wieder viel mehrim Mittelpunkt des alltäglichen Lebens (69%). Danach befragt, ob im Zuge derPandemie einige Aspekte nach wie vor wichtig bzw. wichtiger geworden sind, gebenmehr als ein Drittel der Deutschen an, dass ihnen Freunde und Familie (37%) nochwichtiger geworden sind sowie ein glückliches Zusammenleben mit der Familie unddem Partner*in (36%). Dementsprechend ist für 35 Prozent der Befragten auch einschöneres Zuhause wichtiger geworden. Das Thema Gesundheit ist seit Ausbruch derPandemie deutlich stärker in den Fokus gerückt und nach den neuestenEntwicklungen für 40 Prozent der Deutschen sogar noch wichtiger geworden.Im Verlauf der Befragung ist zu beobachten, dass sich Werte deutlich veränderthaben: Ein hohes Einkommen und beruflicher Erfolg sind weiterhin wichtig, habenaber für 14 bzw. 21 Prozent der Befragten an Bedeutung verloren. Das Bewusstseinund die Relevanz für Umweltschutz (20%) und der Wunsch, notleidenden Menschen zuhelfen (18%) ist hingegen gestiegen und wichtiger geworden. Eine Tatsache, diesich auch auf die Haltung gegenüber Werbungtreibende widerspiegelt. Unternehmen,die sich sozial engagieren und eine Haltung zu gesellschaftlichen Themen haben,werden geschätzt (94%). 79 Prozent bewerten es positiv, wenn diese Unternehmenin ihrer Werbung auch etwas zu ihrem gesellschaftlichen Engagement sagen. 72Prozent achten darauf, ob sich Unternehmen für wichtige Themen wie Umwelt- undKlimaschutz einsetzen.Dieser Werte-Wandel wird sich auch in die Nach-Corona-Zeit auswirken, denn beimBlick in die Zukunft herrscht Konsens darüber, das Leben bewusster zu genießen(85%), sich mehr in der Natur aufzuhalten (78%), mehr für die Familie da zu sein