Lidl-Eigenmarken erhalten Top-Noten in aktueller Ökotest / "Crownfield"-Cornflakes, "Milbona"-Bioland-Milch und "Cien"-Gesichtscreme mit "sehr gut" und "gut" bewertet (FOTO)

In der Februar-Ausgabe der Ökotest überzeugt Lidl wieder mitseinen Eigenmarken und zeigt, dass der Morgen gleich mit bester Lidl-Qualitätstarten kann. Beim Test von 22 Frühstücksflakes schneidet Lidl mit seinenCornflakes von "Crownfield" mit der Bestnote "sehr gut" ab. Die passende Milch zu den Frühstücksflocken bewerten die Tester ebenfalls und vergeben die Note"gut" an die "Milbona Bioland Frische Vollmilch 3,8 Fett". Die Top-Note "sehrgut" erhält auch die "Cien Nature Sensitiv-Mandel Gesichtscreme 24 H" für 2,85Euro pro 50 Milliliter. Damit unterstreicht Lidl einmal mehr das hervorragendePreis-Leistungsverhältnis der Eigenmarken-Produkte von "Cien".Sonnenschutzmittel, Deos und weitere Kosmetika schneiden bei Stiftung Warentestund Ökotest seit Jahren regelmäßig mit "sehr gut" und "gut" ab.