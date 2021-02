DGAP-News: Kalamazoo Resources Limited / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update

Kalamazoo Resources Limited: Bohrungen im Prospektionsgebiet Lightning erweitern die Streichlänge des Goldvorkommens in Castlemaine



01.02.2021 / 12:42

Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder "das Unternehmen") teilt mit, dass nach Abschluss ihres Kernbohrprogramms im Prospektionsgebiet Lightning jetzt alle Analyseergebnisse eingegangen sind und interpretiert wurden. Das Prospektionsgebiet Lightning befindet sich in der privaten Pine Plantation (Kiefernplantage) in EL006679 des Goldprojekts Castlemaine (Abbildung 1). Das Prospektionsgebiet Lightning befindet sich 2 km südlich in gleicher Streichrichtung wie Kalamazoos Prospektionsgebiet Mustang, wo das Unternehmen im April 20201 sein erstes Kernbohrprogramm abgeschlossen hat.



Die wichtigsten Punkte