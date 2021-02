DE30: Europäische Indizes versuchen, sich vom Rückgang der letzten Woche zu erholen

++ Europäische Märkte notieren am Montag höher ++ DE30 nähert sich der 13.600-Punkte-Marke ++ Siemens Healthineers (SHL.DE) bestätigt vorläufige Ergebnisse ++



Die europäischen Aktienindizes notieren zu Beginn der neuen Woche im Plus. Bergbauwerte gehören heute nach dem Anstieg des Silberpreises zu den europäischen Outperformern. In ganz Europa ist eine positive Stimmung zu beobachten, wobei die niederländischen, deutschen und belgischen Indizes die Top-Mover sind. Die Blue-Chip-Indizes aus Italien, Spanien und Großbritannien sind die größten Nachzügler, aber selbst in diesen Fällen beobachten wir Kursgewinne von 0,5 bis 0,6%.

Die um 8:00 Uhr veröffentlichten Daten zu den deutschen Einzelhandelsumsätzen für Dezember zeigten einen Einbruch von 9,6% im Monatsvergleich. Dies war eine starke Verfehlung, da der Markt einen Rückgang von 2,6% im Monatsvergleich erwartete. Der Bericht hebt die Auswirkungen der neuen Coronavirus-Beschränkungen hervor, die Ende 2020 in Deutschland eingeführt wurden.

Quelle: xStation 5

Der DE30 erholt sich heute von dem Rückgang der letzten Woche. Der Index prallte von der unteren Begrenzung der Overbalance-Struktur bei 13.400 Punkten ab und bewegte sich auf den Widerstand bei 13.600 Punkten zu. Der Versuch, über diese Hürde auszubrechen, wurde durch den EMA33 gestoppt und der Index gab einen Teil der heutigen Gewinne wieder ab. Der Fehlausbruch bei 13.600 Punkten könnte auf eine weitere Abwärtsbewegung im aktuellen Abwärtstrend hindeuten. In einem solchen Szenario sollten sich Händler auf die oben erwähnte untere Grenze der Overbalance-Struktur konzentrieren. Der Wirtschaftskalender ist für den Rest des Tages fast leer, daher könnte heute ein gedämpfter Handel zwischen 13.400 und 13.600 Punkten bevorstehen.



Unternehmensnachrichten

Siemens Healthineers (SHL.DE) hat die in der vergangenen Woche veröffentlichten vorläufigen Q4-Ergebnisse bestätigt. Zusätzlich sagte das Unternehmen, dass der freie Cashflow von 244 Mio. Euro in Q4 2019 auf 668 Mio. Euro in Q4 2020 gestiegen sei. Der Nettogewinn stieg um 44% auf 437 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Siemens Healthineers sagte, dass die starke Nachfrage nach seinem Antigen-Coronavirus-Schnelltest ein Treiber für die guten Ergebnisse war und dass die starke Nachfrage nach dem Produkt auch im Jahr 2021 anhalten werde. Siemens Healthineers erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz aus dem Antigen-Test von 300 bis 350 Mio. Euro, nachdem zuvor 100 Mio. Euro erwartet worden waren.

Der CEO von Thyssenkrupp (TKA.DE) sagte, dass es dem Unternehmen gelungen sei, den üblichen Rückgang des freien Cashflows zu Jahresbeginn zu vermeiden. Außerdem hat Thyssenkrupp bereits 4.000 von geplanten 11.000 Stellen abgebaut.

Bayer (BAYN.DE) hat zugestimmt, CureVac bei der Herstellung von Impfstoffen gegen das Coronavirus zu helfen. Das Unternehmen will bis 2022 161 Millionen Impfstoff-Dosen produzieren.

Siemens Healthineers (SHL.DE) setzt seine Aufwärtsbewegung nach der Bestätigung der vorläufigen Q4-Ergebnisse fort. Die Aktie testet heute das Allzeithoch bei 47,25 Euro. Sollten wir einen Ausbruch darüber sehen, könnte der nächste zu beachtende Widerstand beim 127,2% Retracement der Ende Mai 2020 begonnenen Korrektur (Bereich 50,40 Euro) gefunden werden. Quelle: xStation 5



