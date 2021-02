SFC Energy Auftrag in Indien abgeschlossen Nachrichtenquelle: 4investors | 01.02.2021, 09:51 | 29 | 0 | 0 01.02.2021, 09:51 |



Finanzielle ...



Weiterlesen auf 4investors.de SFC Energy melden den Abschluss eines Projektes in Indien. Dabei handelt es sich um ein Smart-City-Projekt in der nordostindischen Bundeshauptstadt Itanagar, für das SFCs indische Partnerfirma FC TecNrgy Pvt Ltd. als Systemintegrator fungierte. „Hierfür lieferte SFC Energy 30 EFOY Pro 2400 Brennstoffzellen aus. Der Auftrag wurde im Jahr 2020 umsatzwirksam”, so das Unternehmen aus Brunnthal bei München am Montag.Finanzielle ... Diesen Artikel teilen Wertpapier

SFC Energy Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer