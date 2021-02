Anlass der Studie: Researchstudie (IPO-Studie)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 17,78 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



Nachhaltig in Bildung investieren



- ESG-Investment in den Zukunftsbereich Bildung

- Hohe Stabilität der Geschäftsentwicklung

- Sicherheit durch vorhandene Sachwerte und stille Reserven - Reinvestition der Gewinne und vorgeschriebene schlanke Kostenstrukturen

Die im Jahr 2005 gegründete International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG (kurz: ISA) ist eine englischsprachige Ganztags- Gesamtschule, die sich dabei an die Kinder internationaler Familien richtet und darüber hinaus die zunehmende Nachfrage nach Privatschulleistungen deutscher Schüler (Locals) abdeckt. Die ISA bietet mit den Klassenstufen 1- 12 sowie einem Kindergarten das gesamte schulische Spektrum bis hin zur Hochschulreife an. Die Schule ist international bei den bedeutendsten Institutionen akkreditiert und ermöglicht mit dem IGCSE (International Certificate of Secondary Education) und dem IB (International Baccalaureate) Diploma Schulabschlüsse, die in Bayern / Deutschland und international als 'Mittlere Reife' und 'allgemeine

Hochschulzugangsberechtigung' anerkannt sind.



Insgesamt werden aktuell in den vierzehn (inkl. Kindergarten) Jahrgängen 327 Schülerinnen und Schüler aus über 40 Ländern unterrichtet. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat die ISA dabei einen kontinuierlichen Anstieg der Schülerzahlen verzeichnet und seit Aufnahme des IB-Diploma-Programms hat die Schule eine Abschlussquote von nahezu 100 % erreicht. Vom Konzept her unterscheidet sich die ISA erheblich von den staatlichen Schulen. Eine deutlich intensivere Betreuung der Schüler, ein ganzheitlicher fächerübergreifender Bildungsansatz sowie die hervorragende Ausstattung sind hier zu nennen. Selbst während des Covid-19-bedingten Lockdowns hat die ISA den Unterricht vollständig cloud-basiert, online fortsetzen können.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 17,78 Euro