Grande West beauftragt MZ Group mit Leitung von strategischem Investor-Relations- und Aktionärskommunikationsprogramm

Die MZ Group wird eng mit dem Management von Grande West zusammenarbeiten, um eine umfassende Kapitalmarktstrategie zu entwickeln und umzusetzen, die konzipiert wurde, um die Sichtbarkeit des Unternehmens in der Investment-Community zu erhöhen. Das Programm wird verdeutlichen, wie Grande West seine internationalen Betriebe weiter skaliert und dabei seine etablierte Markenbekanntheit nutzt, während gleichzeitig Produktinnovationen weiterentwickelt werden, um den Zielmarkt zu erweitern – wie etwa die Einführung des vollständig elektrischen Vicinity Lightning-Busses, der durch Batteriesätze und Komponenten von BMW ermöglicht wird.

MZ hat sich eine Reputation als führende Ressource für institutionelle Investoren, Broker, Analysten und Privatanleger erarbeitet. MZ North America wird Grand West in allen Facetten der Unternehmens- und Finanzkommunikation beraten, einschließlich der Koordination von Messen und Investmentkonferenzen in wichtigen Städten sowie des Aufbaus einer Markenbekanntheit in Finanz- und sozialen Medien.

Greg Falesnik, Chief Executive Officer von MZ North America, sagte: „Grande West hat eine beispiellose Marktdurchdringung in Kanada erreicht und bietet ein vielfältiges Portfolio an Bustypen in allen Größen und mit führenden Antrieben, einschließlich Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Busse. Angesichts der jüngsten Ankündigung einer neuen Buy American Act-konformen Montageanlage im US-Bundesstaat Washington mit einer Kapazität von 1.000 Einheiten pro Jahr hat das Management Grande West für ein beträchtliches Wachstum auf dem unerschlossenen US-amerikanischen Markt positioniert, wobei es die solide Reputation in der Branche sowie die etablierten Händlerbeziehungen im ganzen Land nutzt.“