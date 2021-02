True Leaf Brands Inc. verlängert Abschlussfrist der Privatplatzierung

1. Februar 2021, Vernon (BC). True Leaf Brands Inc. („True Leaf“ oder das „Unternehmen“)(CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFD) (FWB: TLAA) gibt bekannt, dass das Unternehmen vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung und der Ausfertigung der formellen Unterlagen die Abschlussfrist der nicht vermittelten Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“), die zuvor am 6. Januar 2021 angekündigt wurde, auf den 19. Februar 2021, also 45 Tage nach der ursprünglichen Ankündigung des Unternehmens, verlängert.

Mit der Privatplatzierung soll ein Bruttoerlös von nicht weniger als 150.000 CAD und maximal 1,0 Million CAD erzielt werden. Gemäß den Bedingungen der Privatplatzierung bietet das Unternehmen mindestens 416.667 Stammaktien und maximal 2.777.778 Stammaktien zum Preis von 0,36 CAD pro Aktie zum Verkauf an.

Die Privatplatzierung wird möglicherweise in einer oder mehreren Tranchen geschlossen.

Die Privatplatzierung wird unter Inanspruchnahme bestimmter Prospektausnahmen durchgeführt. Das Unternehmen muss in Verbindung mit der Privatplatzierung möglicherweise Vermittlungsgebühren (Finder’s Fees) in Höhe von bis zu 10 % des Bruttoerlöses zahlen, der von berechtigten Vermittlern aufgebracht wurde. Die Vermittlungsgebühren können in Barmitteln oder Stammaktien beglichen werden. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Alle im Rahmen dieser Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier (4) Monaten gebunden und werden mit einer entsprechenden Kennzeichnung versehen. Der Abschluss der Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE.

Über das Unternehmen

True Leaf Brands Inc. ist ein Wellness-Unternehmen. True Leaf Cannabis Inc., eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., ist ein lizenzierter Produzent und der Besitzer des True Leaf Campus, einer 19.500 Quadratfuß großen Cannabisanbau- und -produktionsanlage auf einem 40 Acres großen Grundstück mit Widmung für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis sowie allgemeiner industrieller Widmung in Lumby (British Columbia).