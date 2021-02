Eine Infografik in hoher Auflösung sowie weitere Informationen stehen unter nachfolgendem Link zum Download bereit: http://bit.ly/clever-tanken-de



Clever Tanken: Kraftstoffpreise ziehen im Januar kräftig an

- Super E10 und Diesel im Schnitt rund 12 Cent teurer als im Dezember

- Super E10 am günstigsten in Bonn, Dresden und Mannheim

- Super E10 am teuersten in Wuppertal, Bielefeld und Hannover

- Diesel am günstigsten in Bonn, Dresden und Frankfurt am Main

- Diesel am teuersten in Bielefeld, Wuppertal und Bremen



Nürnberg, 1. Februar 2021. Rückkehr zum normalen Mehrwertsteuersatz, Einführung des nationalen CO2-Preises für Verkehr und Heizen sowie steigende Rohölnotierungen: Im Januar mussten sich die Autofahrer in Deutschland von den günstigen Kraftstoffpreisen des vergangenen Jahres endgültig verabschieden. Denn die Anzeigen an den Zapfsäulen kannten besonders in den ersten beiden Wochen des vergangenen Monats nur eine Richtung: aufwärts. Anschließend pegelten sie sich auf ihrem hohen Niveau ein. Und so kostete der Liter Super E10 im Monatsschnitt 1,3473 Euro - und damit rund 12 Cent mehr als im Dezember 2020 (1,2301 Euro), wie die monatliche Auswertung des Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken zeigt. Der Bundesdurchschnittspreis für Diesel lag im Januar bei 1,2285 Euro. Das waren ebenfalls rund 12 Cent mehr als im Vormonat (1,1073 Euro). "Die Verbraucher hat der Preissprung zu Beginn des Jahres hart getroffen. Dennoch werden sie sich vorerst an die hohen Preise gewöhnen müssen. Denn ein nennenswerter Fall der Rohölnotierungen ist nicht in Sicht. Und Mehrwertsteuer sowie CO2-Preis bleiben", erläutert Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von Clever Tanken.