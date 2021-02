München (ots) -



- Für die überwiegende Mehrheit (78 Prozent) der 18- bis 32-Jährigen ist

Altersvorsorge wichtig - doch nahezu die Hälfte der jungen Menschen sorgt noch

nicht fürs Alter vor

- Mehr als die Hälfte der jungen Menschen fühlt sich schlecht informiert

- Aktuelle GfK-Studie im Auftrag von Generali Deutschland belegt: 70 Prozent der

Millennials finden ihre Generation in der Rentendiskussion nicht genug

beachtet

- Corona schürt bei 69 Prozent der Befragten Ängste vor finanzieller

Unsicherheit



Drohende Altersarmut beschäftigt vor allem die aktuellen und baldigen

Rentner-Generationen. Doch die heute 18- bis 32-Jährigen sind mindestens genauso

unsicher über ihre spätere Altersversorgung. Das ist das Ergebnis einer

aktuellen GfK-Studie im Auftrag der Generali Deutschland. Bei mehr als zwei

Drittel (69 Prozent) der jungen Menschen sorgt die Corona-Pandemie für noch

größere Sorgen hinsichtlich ihrer finanziellen Zukunft. Fest steht: Die

gesetzliche Rente allein wird für den heutigen Lebensstandard in der Zukunft

nicht ausreichen.





" Es ist für uns alarmierend, dass so viele junge Leute noch nichts für ihreAltersvorsorge getan haben. Eine ganze Generation läuft Gefahr, im Alter in dieArmut zu rutschen", so Giovanni Liverani, Vorstandsvorsitzender der GeneraliDeutschland AG .Aber wie, womit und ab wann vorsorgen, ist die große Frage der Generation Y.Laut der Generali-Studie haben sich die meisten jungen Menschen schon einmalGedanken über die eigene Altersvorsorge gemacht (69,7 Prozent) - für mehr alsDreiviertel der Befragten ist die finanzielle Absicherung im Alter durchauswichtig (78,6 Prozent). Und doch hat fast die Hälfte der 18- bis 25-Jährigenbisher noch keine private Altersvorsorge abgeschlossen (49,0 Prozent). Auch vonden 26- bis 32-Jährigen sorgt mehr als jeder Dritte nicht vor (36,5 Prozent)." Es ist von hoher gesellschaftlicher Bedeutung, den jungen Menschen so früh wiemöglich die Wichtigkeit des komplexen Themas Altersvorsorge näherzubringen undsie zu informieren, zu beraten und ihnen auch Lösungen anzubieten", ergänztGiovanni Liverani.VON FRIDAYS FOR FUTURE BIS TIERSCHUTZ: EINE GENERATION PACKT AN - NUR NICHT BEIDER EIGENEN VORSORGEDie junge Generation packt an: 47,6 Prozent aller Befragten und sogar 61,1Prozent der 18- bis 21-Jährigen engagieren sich für gesellschaftliche Themen,die ihrer Meinung nach von der breiten Gesellschaft und auch der Politikvernachlässigt werden. Das gilt zum Beispiel für Umwelt- oder Tierschutz. 36,5