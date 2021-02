Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hamburg (ots) -- 1.800 Firmen schneiden gut ab hinsichtlich Sichtbarkeit, Leistungserfüllungund InformationsabdeckungBeweglich durch die Corona-Zeit mit E-Scootern von Ninebot und Zügen derDeutschen Bahn . Oder zuhause zufrieden mit Hygieneprodukten von Tempo ,Mineralwasser aus der Ihlenburger Sachsenquelle und Tiefkühlgerichten voneismann Tiefkühl-Heimservice . In finanziellen Dingen erfüllen Sparkassen oderder Lebensversicherer LV 1871 die Wünsche der Kunden. Unternehmen lassen sichvon Beratungsfirmen wie Bain & Company oder Horváth durch die schweren Zeitenführen. Insgesamt konnten 1.800 Firmen die Wünsche ihrer Kunden erfüllen undwurden dafür ausgezeichnet. Diese Ergebnisse liefert die Studie "Vorbildlicherfüllte Kundenwünsche 2021" vom Institut für Management- undWirtschaftsforschung (IMWF). Dafür wurden rund 50,8 Millionen Nennungen vonMarken und Unternehmen im Internet identifiziert und analysiert.Trotz Dieselskandal und Konjunktureinbruch in Folge der Corona-Krise konnten 44Autohändler die Wünsche ihrer Kunden vorbildlich erfüllen und die Auszeichnungerhalten. Branchensieger mit 100 Punkten ist das Autohaus Jacob Fleischhauer,einer der größten und traditionsreichsten Autohändler Deutschlands mitNiederlassungen unter anderem in Aachen, Bonn und Köln. Hier werden vor allemMarken wie Audi, Porsche und VW angeboten. Dicht auf liegt an Platz zwei mit97,6 Punkten Auto Müller. Unter dem Slogan "Leistung mit Leidenschaft" werdenvorwiegend in Bayern, aber auch in Thüringen und Sachsen die Marken Alpha Romeo,Hyundai, Jeep, Mercedes und Smart verkauft und repariert. Mit 95,5 Punkten folgtauf Platz drei das Autohaus Ulmen mit Modellen von Opel, Citroën, Peugeot, Jeep,Cadillac, Chevrolet Camaro und Corvette an vier Standorten in Deutschland. Gehtes um die Reparatur führt Auto-Vorbeck aus Wentorf bei Hamburg die Liste der 22ausgezeichneten Autowerkstätten an. Im Online-Service lassen sich nicht nurTermine vereinbaren, sondern auch die Reparaturkosten vorab errechnen. Auchbekannte Namen wie A.T.U. und Pit-Stop erhalten noch mehr als 90 Punkte.Für die umfangreiche Studie wurde zunächst die Sichtbarkeit der Markenanalysiert. Diese ergibt sich aus der Gesamtanzahl der Nennungen innerhalb einesJahres im Verhältnis zum Branchendurchschnitt und der Differenz von positivenund neutralen zu negativen Nennungen, dem Tonalitätssaldo. Negative Aussagenfallen dabei doppelt so schwer ins Gewicht. Anschließend wurde der Grad derLeistungserfüllung beurteilt. Dafür wurden die positiven und negativenOnline-Beiträge im Tonalitätssaldo speziell für die Themengebiete Qualität,Kundenzufriedenheit & Weiterempfehlung und Vertrauen bewertet. Für die dritte