Erste Platin-Zertifizierung für intelligente Gebäude in Großbritannien für Miroslav Výboh, Hauptgesellschafter und Partner der Middlecap, und Southworks-Bürosysstem

Smart-Building-Zertifizierung - der erste Standard zur Bewertung der Intelligenz von Gebäuden

Integrierte Gebäudetechnologie zur Steigerung des Nutzer-Wohlbefindens

LONDON, 1. Februar 2021 /PRNewswire/ -- MiddleCap, die auf Immobilien spezialisierte Investmentgruppe, gab heute bekannt, dass ihre Southworks-Projektentwicklung in London mit einer Platin Smart Building-Zertifizierung ausgezeichnet wurde. Das 6.500 Quadratmeter große Bürogebäude, das noch in diesem Jahr fertiggestellt wird, ist das erste Gebäude in Großbritannien, das diese Zertifizierung erhält.