BARCLAYS belässt DEUTSCHE POST AG auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Mark McVicar

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE POST AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Post nach vorläufigen Zahlen und vor den am 9. März erwarteten neuen Zielen für 2021 und 2023 von 48 auf 52 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen und die Bewertung als "Top Pick" bekräftigt. Bereits zuvor gemachte Aussagen des Managements wiesen in Richtung eines steigenden operativen Ergebnisses (Ebit) sowohl im laufenden als auch im folgenden Jahr, schrieb Analyst Mark McVicar in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sehe dies weitgehend genauso und habe daher seine Schätzungen und das Kursziel angehoben./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2021 / 09:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2021 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.