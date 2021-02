Norwegische Versorger: ESG-Studie von DNB AM zeigt Verbesserungsbedarf auf

Verbesserungsbedarf bei Transparenz und Berichterstattung

Norwegische Versorgungsunternehmen produzieren fast ausschließlich erneuerbare Energie, insbesondere aus Wasserkraft. Infolgedessen sind viele damit verbundene Umweltaspekte in Norwegen stark reguliert und die meisten Unternehmen erhalten eine überdurchschnittliche bis hohe ESG-Punktzahl. Viele der analysierten Unternehmen würden jedoch mehr von einer größeren Transparenz ihrer Klima- und Umweltanstrengungen profitieren können wie etwa die Anpassung der Berichterstattung an die Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Weitere Verbesserungsmöglichkeiten ergeben sich in Bezug auf die Messung und Berichterstattung des Carbon Footprint. Darüber hinaus wäre eine verbesserte Berichterstattung über Biodiversität/ökologische Auswirkungen und das Abfall- und Gefahrstoffmanagement von Vorteil.

Gleichstellung und Geschlechtervielfalt sind überraschende Defizite