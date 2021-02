CFA Institute Research Challenge: WHU – Otto Beisheim School of Management hat die besten Finanzanalysten

„Das Team der WHU – Otto Beisheim School of Management hat uns überzeugt, da es die Facetten des Unternehmens gut analysiert hat“, berichtet Jurymitglied Ingo Schachel, CFA, Head of Equity Research, Commerzbank AG. „Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass gerade dieser ganzheitliche Blick auch in der Berufspraxis oft erfolgsentscheidend ist.“ Schachel engagiert sich ehrenamtlich in der CFA Institute Research Challenge: „Dieser Wettbewerb verbindet so viele Faktoren, die in meinen Augen für die Branche und ihre Nachwuchskräfte entscheidend sind“, erläutert er. „Genauigkeit, strukturierte Analyse und saubere Methodik, Austausch mit erfahrenen Beratern – aber auch Teamwork, Vielfalt, Internationalität und Freude an der Herausforderung. Unsere Profession kann nur gewinnen, wenn die nächste Generation an Finanzprofis diese Grundsätze lebt.“

„Wir freuen uns, als diesjähriger Unternehmenspartner an dem Wettbewerb teilzunehmen“, Georg Beyschlag, Vice President Finance and Controlling TeamViewer AG. „Als Unternehmen sind wir darauf angewiesen, hervorragend ausgebildete und engagierte Nachwuchskräfte zu gewinnen. Es ist bereichernd zu sehen, wie die Studierenden sich über die Monate hinweg einarbeiten und ihre theoretischen Modelle aus dem Studium in die Praxis übertragen. Wir gratulieren dem Gewinner-Team. Die fünfköpfige Gruppe der WHU – Otto Beisheim School of Management hat ein besonders starkes Research und ein stringentes Analysten-Rating vorgelegt“.

Globaler Wettbewerb