Der Lang & Schwarz Konzern hat im Januar 2021 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) in Höhe von EUR 20 Mio. erzielt (Januar 2020: EUR 3 Mio.).

Die Angaben sind auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Konzernzahlen.

"Mit diesem Ergebnis haben wir alleine schon im Januar 2021 das Ergebnis aus der Handelstätigkeit des gesamten ersten Quartals 2020 um nahezu 40% übertroffen", sagt Vorstand Torsten Klanten. "Damit haben wir bereits im Januar mehr als 70% des Rekordergebnisses des vierten Quartals 2020 in nur einem Monat erreicht. Der Grundstein für ein neues Quartalsrekordergebnis ist damit gelegt."



"Der jahrelange, auch international breit angelegte Ausbau und die Positionierung von Lang & Schwarz zahlt sich weiter für uns aus," sagt der Vorstandsvorsitzende André Bütow und ergänzt: "Wir profitieren vom Börsenboom in allen unseren Bereichen. Unser Market Maker Angebot wird von unserer Kundschaft, dem informierten Selbstentscheider, weiterhin außerordentlich stark nachgefragt.



Der Umsatz in unseren derivativen Hebelprodukten hat sich in 2020 gegenüber 2019 verdreifacht, im Dezember 2020 gegenüber dem Monatsdurchschnitt 2019 sogar nahezu verfünffacht. Im Januar 2021 waren die Handelsaktivitäten in diesem Bereich weiter auf vergleichbar hohem Niveau.



Im Bereich TradeCenter konnten wir im Januar 2021 als Market Maker mit dem börslichen und außerbörslichen Handel wieder neue Umsatz- und Traderekorde erzielen. Mit mehr als 600.000 Trades und über EUR 1 Mrd. Umsatz an nur einem Tag sind wir in neue Dimensionen vorgestoßen. Auch auf Monatsbasis sind wir mit der Steigerung auf über 6 Millionen Trades und über EUR 12 Mrd. Umsatz überaus zufrieden. Leider wurde diese Entwicklung seitens der LS-X durch technische Probleme eines Dienstleisters der LS-X getrübt. Auch wenn viele Marktteilnehmer, sei es in den USA oder bei uns in Deutschland, derzeit Probleme mit dem besonderen Kundenansturm haben, bleibt unser Anspruch, für unsere Kunden vollumfänglich von 7:30 bis 23:00 Uhr erreichbar zu sein. Fast alle unsere Partnerbanken melden anhaltend sehr hohe Zahlen an Depotneueröffnungen.