windeln.de verschiebt Erreichen der Breakeven-Schwelle auf 2022

windeln.de hat am Montag vorläufige Eckdaten für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. Das Unternehmen meldet einen Umsatzanstieg im fortgeführten Geschäft von 70,1 Millionen Euro auf 76,1 Millionen Euro und verpasst so die eigenen Wachstumserwartungen. Der Zuwachs liege unter dem angestrebten zweistelligen Umsatzwachstumsziel, so windeln.de. „Das Umsatzwachstum war niedriger als geplant, da die Marktbedingungen in China - auch im ...