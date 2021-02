Rating der SeniVita Social Estate AG auf D herabgestuft

Hamburg (ots) - Euler Hermes Rating stuft das Emittentenrating und das

Emissionsrating der Wandelanleihe 2015/2025 der SeniVita Social Estate AG von C

mit jeweils Ausblick unbestimmt auf D herab.



Ausschlaggebend für die Herabstufung des Emittentenratings der SeniVita Social

Estate AG (SSE) von C auf D ist der Antrag durch das Unternehmen am 29. Januar

2021 auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit beim

zuständigen Amtsgericht.





Euler Hermes Rating stuft das Emissionsrating der Wandelanleihe 2015/2025 (ISINDE000A13SHL2, WKN A13SHL) der SeniVita Social Estate AG ("SSE") aufgrund derweiteren Abschwächung des Emittentenratings der SeniVita Social Estate AG auf Dherab. Weitere Einflussfaktoren des Emissionsratings sind die erwartetereduzierte Rückführungsquote, der nicht nachrangige Anleihestatus sowie dieGläubigerschutzrechte in einem Ausfallszenario der besichertenInhaber-Teilschuldverschreibungen.SeniVita Social Estate AG ist ein Projektentwickler von Immobilien fürseniorengerechtes betreutes Wohnen (Pflegekonzept "AltenPflege 5.0/6.0"). DieSeniVita Social Estate AG erzielte 2019 mit 38 Mitarbeitern einen nichtkonsolidierten Umsatz von EUR 27,8 Mio.Die Zusammenfassungen der Ratingberichte der Emittenten- und Emissionsratingssowie die relevante Rating Methode sind auf eulerhermes-rating.com(https://www.ehrg.de/) veröffentlicht.SeniVita Social Estate AG https://www.ehrg.de/senivita-social-estate-ag/SeniVita Social Estate AG (Emission - Wandelanleihe 2015/2025)https://www.ehrg.de/veroeffentlichungen/senivita-social-estate-ag-emission/Euler Hermes Rating (Euler Hermes Rating) wurde 2001 als unabhängige europäischeRatingagentur der Euler Hermes und Allianz Gruppe gegründet. Sie ist gemäßVerordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und Europäischen Ratesals Credit Rating Agency (CRA) registriert und wird als External CreditAssessment Institution (ECAI) bei der European Banking Authority (EBA) geführt.Euler Hermes Rating ist eine Tochtergesellschaft der Euler Hermes SA, derweltweiten Marktführerin für Kreditversicherungen und ein Unternehmen derAllianz SE.© 2021 Euler Hermes Rating GmbH ("EHRG") and/or its licensors and affiliates.All rights reserved.CREDIT RATINGS ISSUED BY EHRG ARE EHRG'S CURRENT OPINIONS OF THE RELATIVE FUTURECREDIT RISK OF ENTITIES, CREDIT COMMITMENTS, OR DEBT OR DEBT-LIKE SECURITIES,AND EHRG'S PUBLICATIONS MAY INCLUDE EHRG'S CURRENT OPINIONS OF THE RELATIVEFUTURE CREDIT RISK OF ENTITIES, CREDIT COMMITMENTS, OR DEBT OR DEBT-LIKESECURITIES. EHRG DEFINES CREDIT RISK AS THE RISK THAT AN ENTITY MAY NOT MEET ITSCONTRACTUAL, FINANCIAL OBLIGATIONS AS THEY COME DUE AND, IN THE CASE OF