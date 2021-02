Palästinenser rechnen in zwei Wochen mit Start von Impfkampagne

TEL AVIV (dpa-AFX) - Mit der Corona-Impfung der Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen kann wahrscheinlich in zwei Wochen begonnen werden. Dies sagte Ministerpräsident Mohammed Schtaje am Montag. Aus unterschiedlichen Quellen würden zunächst 50 000 Impfdosen bereitgestellt.

In israelischen Medienberichten hieß es, Israel habe in einem ersten Schritt 2000 von 5000 Dosen, die für medizinisches Personal bestimmt seien, an die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) geliefert. Von offizieller israelischer Seite und von der PA wurde dies nicht bestätigt.