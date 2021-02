Blut, Schweiß und ab und an den Tränen nahe / WENKO-Chef Niklas Köllner über seine Erfahrungen als Undercover Boss (FOTO)

Spurlos sind die Vorbereitungen und der Dreh zur beliebten Staffel nicht an demWENKO-Chef vorbei gegangen. Noch heute hat er eine Narbe - hervorgerufen durcheine kleine Verletzung beim Dreh, bei der auch etwas Blut geflossen ist. MehrereTage lang hat Niklas Köllner sich voll und ganz auf den Undercover Bosseingelassen. Auch jetzt - einige Wochen später - hat er seine ursprünglicheHaarfarbe nicht ganz zurück. "Ich musste mir für meinen Einsatz die Haarehellblond färben", erzählt er. "Und jeder, der sich die Haare färbt, weiß: Esdauert, bis das rausgewachsen ist!" Zur Tarnung zählte ebenfalls ein Besuch beimZahnarzt, der dem 44-Jährigen andere Zähne in Form eines Gebisses verpasste."Zähne verraten total viel über einen Menschen", sagt Niklas Köllner. "Das warmir vorher so nicht bewusst." Was dann noch fehlte war ein neues Outfit undpassendes Auto - dann endlich konnte es losgehen. Wohlgefühlt hat sich derWENKO-Chef in seiner Rolle als André Kullmann am Anfang gar nicht. "Es hat schoneinige Zeit gebraucht, bis ich mich mit meiner Rolle angefreundet habe",berichtet er vom Dreh. "Der eine oder andere Patzer ist mir auch passiert. Malschauen, was davon in der Folge zu sehen ist", ergänzt er mit einemAugenzwinkern."Ich war manchmal den Tränen nahe, so berührt hat mich der Dreh"Die schönste Erfahrung für WENKO-Chef Köllner waren jedoch die Begegnungen mitseinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. "Das waren teils so emotionaleMomente", berichtet er. "Ich habe Seite an Seite mit ihnen LKWs entladen,Retouren sortiert oder Regale im Baumarkt bestückt, um nur einige Beispiele zunennen. Dabei erfährt man automatisch einiges. Es waren berührendeLebensgeschichten und Schicksale, die mir manchmal die Tränen in die Augengetrieben haben. Ich bin sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. Mehr willich zur Zeit aber noch nicht verraten, sonst ist es ja nicht mehr spannend."Sicher ist für den WENKO-Chef, der das Familienunternehmen zusammen mit seinemBruder Philip leitet, vor allem das: "Ich kann mich auf unsere Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter verlassen, sie geben alle ihr Bestes. Gibt es etwas Schöneres?"Und natürlich will der Geschäftsführer das eine oder andere im Unternehmenverändern. "Denn auch deshalb war ich gern Undercover Boss."Sendetermin: Montag, 8. Februar 2021, 20.15 Uhr bei RTLPressekontakt:Saskia Dieck | WENKO-Wenselaar GmbH & Co.KGPresse und KommunikationTel.: +49 2103 573-937mailto:s.dieck@wenko.dePressestelle WENKO | zeron GmbH / Agentur für PR & ContentAnna NiemannTel.: +49 211 8892150-47mailto:presse-wenko@zeron.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/74485/4827057OTS: WENKO-WENSELAAR GmbH & Co. KG