Klimaschutz- und Digitalisierungsstrategie der Wohnungswirtschaft / Forschungsprojekt "BaltBest" deckt Effizienzpotenziale in Anlagentechnik und Nutzerverhalten auf

Eschborn (ots) - Seit dem 1. Januar 2021 ist für Emissionen aus Brennstoffen einCO2-Preis bei Gebäuden und im Verkehr von 25 Euro pro Tonne CO2 zu zahlen. Ersoll nach dem Willen der Bundesregierung dabei helfen, die Klimaschutzziele imGebäudesektor zu erreichen. Es gilt für Gebäudebesitzer und Bewohner also mehrdenn je, unter Beibehalt des Wohnkomforts den Verbrauch an Brennstoffen und denCO2 -Ausstoß der Gebäude gemeinsam möglichst schnell weiter zu senken. Eineverbesserte Gebäudetechnik, deren optimierte Betriebsführung und ein bewussteresHeizverhalten durch die Mieter sind hier entscheidende Stellschrauben.Regelmäßiges Verbrauchs-Feedback und passende Handlungsempfehlungen können dazubeitragen, dass Immobiliennutzer ihre Energiebilanz besser beeinflussen können.Das zeigen erste Zwischenergebnisse aus dem wohnungswirtschaftlichenForschungsprojekt "BaltBest". Die Erkenntnisse sind von hohem Nutzen für dasEngagement der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft für Klimaschutz undDigitalisierung.Die 15 Projektpartner aus Wohnungswirtschaft, Industrie und Wissenschaft sindangesichts der Zwischenergebnisse überzeugt, dass sich Energieeffizienz beimWohnen vor allem dann kostengünstig steigern lässt, wenn sowohl dieBetriebsführung von Heizungsanlagen im Bestand optimiert als auch die Mieterbeim energiesparenden Verhalten unterstützt werden. Dabei wird es entscheidenddarauf ankommen, den Nutzer mit robuster, preiswerter Smart-Home-Technik - dievon der Wohnung vernetzt bis in den Heizkeller reicht - beim sparsamenEnergieverbrauch zu unterstützen sowie darauf, dass die Nutzer dies auchannehmen. Durch unterjährige Verbrauchsinformation kann den Heizungsnutzernmithilfe einfach zu bedienender Smart-Home-Systeme zusätzlich dabei geholfenwerden, bedarfsgerecht ohne Komforteinbußen zu heizen, dadurch Energiekosten zusparen und den Verbrauch insgesamt zu senken. Darüber hinaus wollen dieProjektbeteiligten das Zusammenspiel von Anlagentechnik, Nutzerverhalten undbaulichen Maßnahmen zur energetischen Sanierung besser verstehen.Diesem Vorhaben gehen die 15 Projektpartner gemeinsam seit Dezember 2018 imForschungsprojekt "Einfluss der Betriebsführung auf die Effizienz vonHeizungsaltanlagen im Bestand (BaltBest)" nach. BaltBest ist aus dem Projekt"Allianz für einen klimaneutralen Wohngebäudebestand" entstanden, das bereitsauf eigene Forschungsergebnisse zurückblicken kann.In der Branche einmaliges Big Data-ProjektInsgesamt 100 Mehrfamilienhäuser von Wohnungsunternehmen aus dem Mitgliederkreisdes Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW wurden ab 2018 für das vomBundesministerium für Wirtschaft und Energie mit 1,1 Millionen Euro geförderte