General Standard Eyemaxx plant komplettes Stadtquartier in Bratislava – 1.000 Wohnungen plus Büros, plus Gewerbe 01.02.2021 – Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94) plant ein neues großvolumiges Wohnimmobilienprojekt mit rund 100.000 Quadratmetern Nutzfläche in Bratislava, Slowakei. Im Rahmen einer Stadtquartiersentwicklung entstehen unweit der …