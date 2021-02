Spritpreise im Januar 12 Cent über Vormonatsniveau / Preisanstieg aufgrund CO2-Abgabe und Rückkehr zur alten Mehrwertsteuer / Ölpreis leicht gestiegen (FOTO)

München (ots) - Tanken ist in Deutschland im Januar deutlich teurer geworden.Wie die monatliche ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise zeigt, kletterte derPreis für einen Liter Super E10 im Januar im Vergleich zum Dezember um 12 Centauf 1,351 Euro. Für einen Liter Diesel mussten die Autofahrer 12,4 Cent mehrbezahlen als im Vormonat.Der kräftige Preisanstieg hat laut ADAC mehrere Gründe. So hat die Einführungeiner CO2-Abgabe zum 1. Januar dazu geführt, dass Benzin um etwa sieben undDiesel um acht Cent je Liter teurer geworden sind. Hinzu kommt, dass seitJahresbeginn in Deutschland der alte Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent wiedergilt. Damit stieg der Preis für beide Kraftstoffsorten jeweils um weitere runddrei Cent je Liter. Auch die leichte Verteuerung von Rohöl der Sorte Brent imJanuar gegenüber Dezember blieb an den Zapfsäulen nicht folgenlos.