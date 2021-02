Blue Cap AG erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der Hero GmbH

München (ots) - Die Blue Cap AG stärkt mit der Übernahme der Hero GmbH ihrKunststoffsegment. Die Kunststoffexpertin Hero erwirtschaftet derzeit mit mehrals 200 Mitarbeitern an 4 Standorten in Baden-Württemberg einen Umsatz von rund40 Mio. Euro. Hero entwickelt und fertigt hochwertige Kunststoffteile undBaugruppen für die PKW-Innenausstattung und die Hausgeräteindustrie. Die BlueCap AG erwirbt für einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag 71 % derAnteile an der Hero GmbH. Die Transaktion wird voraussichtlich Ende Februar /Anfang März vollzogen und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung desBundeskartellamts. Der Abwickler der PartnerFonds AG i.L., Dr. Henning vonKottwitz, kommentiert: "Mit dem Erwerb der Hero Gruppe realisiert Blue Cap eineäußerst interessante Chance im derzeit dynamischen wirtschaftlichen Umfeld. Heroist sehr gut positioniert und bietet neben dem Potential für organischesWachstum auch eine hervorragende Plattform für weitere Zukäufe. Aus unsererSicht bedeutet der Erwerb eine deutliche Wertsteigerung für das Blue CapPortfolio und bestätigt insofern unsere positive Einschätzung der Entwicklungbei Blue Cap. Wir unterstützen den Weg des Vorstands der Blue Cap AG, dasWachstum als unabhängige börsennotierte Beteiligungsgesellschaft fortzusetzen,um nachhaltig Werte für alle Aktionäre zu schaffen. Wie schon bei frühererGelegenheit kommuniziert verstehen wir unsere Beteiligung in die Blue Cap AG alspassive Finanzbeteiligung."Pressekontakt:PartnerFonds AGWidenmayerstraße 5080538 MünchenTelefon: +49 (0)89 - 614 240 200Fax: +49 (0)89 - 614 240 299Email: mailto:info@partnerfonds.agWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/126829/4827068OTS: PartnerFonds AG