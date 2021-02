KEPLER CHEUVREUX belässt K+S auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für K+S auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Von einer "bösen Überraschung" sprach Analyst Christian Faitz in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf den Kali-Kontrakt zwischen Belaruskali und Indien deutlich unter Marktpreis./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben