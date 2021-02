Der Immobilien-Konzern Eyemaxx Real Estate startet ein neues Projekt in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. „Im Rahmen einer Stadtquartiersentwicklung entstehen unweit der österreichischen Grenze in den kommenden Jahren auf einer 4,2 Hektar großen Liegenschaft rund 1.000 Wohneinheiten sowie Büro- und Gewerbeflächen”, kündigt das Unternehmen an. Insgesamt sollen etwa 100.000 Quadratmeter Nutzfläche entstehen.Zuvor habe ...