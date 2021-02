Comgest besetzt zentrale Schlüsselpositionen

Ian Lewis verfügt über mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung. Neben seiner vorherigen Tätigkeit als Global Head of Investment Proposition and Consultant Relations beim japanischen Vermögensverwalter Nikko Asset Management, war er auch für eine Reihe von britischen Vermögensverwaltern in verschiedenen leitenden Vertriebsfunktionen tätig.

David Rowe, der über 20 Jahre Berufserfahrung im globalen Marketing verfügt, war zuvor Global Head of Marketing bei Jupiter Asset Management und arbeitete davor bei Neuberger Berman, Pimco und Threadneedle Asset Management.