Israel schließt Impfkampagne in Alters- und Pflegeheimen ab

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel hat eine gezielte Corona-Impfkampagne in seinen Alters- und Pflegeheimen abgeschlossen. Ingesamt seien rund 160 000 Personen jeweils zweimal geimpft worden, darunter auch Pflegepersonal, teilte der zuständige Rettungsdienst Magen David Adom am Montag mit. Jeder, der wollte, sei geimpft worden, sagte ein Sprecher. "Es gab auch einige, die nicht wollten, aber die große Mehrheit hat zugestimmt."

Nach Angaben von Magen David Adom ist Israel damit das erste Land, das die Impfkampagne in Altenpflegeeinrichtungen und betreuten Wohnanlagen beendet hat. Eli Bin, Leiter von Magen David Adom, sprach von "einem bedeutenden Schritt in Richtung eines Siegs über die Pandemie". Die vom Coronavirus besonders gefährdeten älteren Menschen könnten nun "aufatmen und das Licht am Ende des Tunnels sehen".

Sechs Wochen nach Beginn der Impfkampagne in Israel haben insgesamt mehr als drei Millionen Menschen im Land die Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das ist etwa ein Drittel der Bevölkerung. Rund 1,8 Millionen Israelis sind bereits zweimal geimpft worden. Gleichzeitig bleiben die Infektionszahlen in dem kleinen Mittelmeerland sehr hoch./le/DP/jha