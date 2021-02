UBS belässt SAP SE auf 'Neutral' Nachrichtenquelle: dpa-AFX Analysen | 01.02.2021, 14:16 | 34 | 0 | 0 01.02.2021, 14:16 |



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Erfolgsmeldungen aus dem Programm "RISE with SAP" blieben entscheidend für die Kursentwicklung, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2021 / 21:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2021 / 21:16 / GMT

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Briest

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 112

Kursziel alt: 112

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m





