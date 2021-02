RBC belässt INTEL CORP auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Intel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 47 US-Dollar belassen. Da die operativen Probleme wohl nicht vor 2023 zu lösen seien, könnte ein Verkauf von Mobileye eine gute Idee für den US-Konzern sein, um anderweitig Akzente zu setzen, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2021 / 20:08 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2021 / 20:08 / ET