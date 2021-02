Der österreichische Immobilienkonzern UBM Development hat sich in München ein neues Projekt gesichert. „Der am Freitag nach einem strukturierten Bieterverfahren unterzeichnete Kaufvertrag fixiert den Erwerb einer 12.000 Quadratmeter großen Liegenschaft samt Bestandsgebäuden in München-Berg-am-Laim. Der Stadtteil hat sich in den vergangenen Jahren als familienfreundliche und stark nachgefragte Wohngegend etabliert und punktet ...