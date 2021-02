ESSEN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp prüft weiter verschiedene Optionen für das Stahlgeschäft. Konkurrent Liberty Steel habe in der vergangenen Woche ein "aktualisiertes Angebot" übermittelt, erklärte Konzernchefin Martina Merz in der am Montag vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung, die Ende der Woche stattfinden wird. Dabei handele es sich weiter um kein bindendes Angebot, hieß es im Redetext. Es gebe dabei zu einer "Reihe komplexer Themen noch Klärungsbedarf". Dazu sei man im Austausch mit Liberty. Nähere Details wurden nicht genannt.

Ask 0,89

Ask 0,89

Ask 0,79

Ask 0,79

KOBLENZ/LUXEMBURG - Die Erholung der Automärkte hat dem Auto- und Industriezulieferer Stabilus zum Auftakt seines Geschäftsjahres 2020/21 Rückenwind beschert. Schwächere Geschäfte mit Industriekunden konnten so ausgeglichen werden. An der Börse kam das gut an. Die Aktie legte zuletzt als einer der Favoriten im Nebenwerteindex SDax um dreieinhalb Prozent auf fast 64 Euro zu.

ROUNDUP: Ryanair hofft auf Sommer - knapp eine Milliarde Euro Verlust erwartet

DUBLIN - Europas größter Billigflieger Ryanair erwartet wegen des Einbruchs des Reiseverkehrs in der Corona-Pandemie im bis Ende März laufenden Geschäftsjahr 2020/21 einen Verlust von fast einer Milliarde Euro. Nach der Corona-Krise will Konzernchef Michael O'Leary aber wieder durchstarten. Angesichts des langsamen Impfstarts in großen Teilen Europas gab er allerdings zu, dass zumindest die Osterferien wohl auch keine Erholung für die Flugbranche bringen werden.

ROUNDUP: K+S liefert vorerst nicht mehr nach Indien wegen zu niedriger Preise

KASSEL - Der Düngerkonzern K+S will angesichts eines Kalivertrages zwischen Belarus und Indien vorerst auf Lieferungen nach Indien verzichten. Der vereinbarte Preis für Kalilieferungen liege deutlich unter dem internationalen Niveau und reflektiere die steigende Nachfrage im positiven Agrarmarktumfeld nicht, teilte der MDax -Konzern am Montag mit. Bei der anstehenden Frühjahrssaison sei weltweit eine sehr gute Nachfrage in allen bedeutenden Absatzregionen zu beobachten. Vor diesem Hintergrund werde zu den genannten Konditionen bis auf Weiteres auf Lieferungen nach Indien verzichtet.