DEUTSCHE BANK belässt ASTRAZENECA auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 10000 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis konstatierte in einer am Montag vorliegenden Studie positive Neuigkeiten zu wichtigen Wirkstoffkandidaten gegen Krebserkrankungen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2021 / 08:33 / GMT