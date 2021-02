München (ots) - Hohes Mitgliederwachstum unterstreicht, wie sehr virtuelles

Netzwerken im Krisenjahr 2020 an Bedeutung gewonnen hat / Aktivität auf der

Plattform ebenfalls auf Rekordniveau: Fast 50 Prozent mehr geteilte Inhalte im

Jahresvergleich



LinkedIn hat eine weitere Millionen Mitglieder im DACH-Raum dazugewonnen. Damit

sind nun 16 Millionen Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im

weltweit größten Netzwerk für beruflichen Austausch vertreten. Im Durchschnitt

meldet sich in der DACH-Region alle 18 Sekunden ein neues Mitglied auf der

Plattform an. Insgesamt zählt LinkedIn über 740 Millionen Mitglieder aus über

200 Ländern. Die Zahlen zeigen, dass das Netzwerk während der Pandemie für mehr

und mehr Arbeitnehmer zur zentralen Anlaufstelle geworden ist. LinkedIn bietet

sowohl vielfältige Möglichkeiten zur Kontaktpflege als auch

Weiterbildungsangebote, Services und Information.







"Die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen haben den beruflichenAustausch und die Kontaktpflege in der Offline-Welt enorm erschwert", sagtBarbara Wittmann (https://www.mynewsdesk.com/de/linkedin-deutschland/images/barbara-wittmann-2071160) , Country Managerin DACH bei LinkedIn. "Wir haben imletzten Jahr beobachten können, wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieseAktivitäten zunehmend in den digitalen Raum verlagerten. Die Zahl der geteiltenInhalte schoss in die Höhe, außerdem verzeichneten wir ein starkesMitgliederwachstum. Dass immer mehr Menschen LinkedIn nutzen, um ihr beruflichesNetzwerk zu pflegen, freut uns natürlich. Gleichzeitig sehen wir damit aber aucheine große Verantwortung verbunden: Denn gerade in Krisenzeiten brauchen wir denRückhalt von Menschen, die uns nahe stehen. Das gilt auch im Berufsleben."Mehr Aktivität und neue FeaturesNicht nur das Mitgliederwachstum, sondern auch andere Metriken belegen die immerstärker werdende Relevanz des Netzwerks: Die Zahl der geteilten Inhalte wuchs2020 im Vergleich zum Vorjahr um fast 50 Prozent, die Zahl der LinkedInLive-Streams stieg sogar um 437 Prozent. Auch das neue Format LinkedIn Events,das erst im Mai letzten Jahres an den Start ging, erhielt viel Zuspruch: Seitdemhaben bereits mehr als sieben Millionen Mitglieder an virtuellen Veranstaltungenauf LinkedIn teilgenommen. Mit LinkedIn Stories führte das Netzwerk im Oktober2020 außerdem ein weiteres neues Feature ein. Mitglieder können Stories nutzen,um Momente aus ihrem Arbeitsalltag mit der Community zu teilen.Neue Job-Chancen trotz KriseViele Arbeitnehmer werden durch die Krise vor neue berufliche Herausforderungengestellt. Gleichzeitig ergeben sich neue Job-Perspektiven. Für eine