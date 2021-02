Blue Sky Uranium startet ein umfassendes Bohrprogramm und technische Studien, um das Amarillo Grande Uranium-Projekt in Argentinien voranzutreiben

"Angesichts der wachsenden positiven Stimmung im Uransektor freuen wir uns sehr, unser Bohrprogramm für das Amarillo Grande-Projekt vorantreiben zu können." erklärte Nikolaos Cacos, Präsident und CEO von Blue Sky. "Unsere wachsende Pipeline vielversprechender Bohrziele unterstützt die potenzielle Erweiterung von einer einzelnen Lagerstätte in Ivana zu einem Uranbezirk mit mehreren Lagerstätten innerhalb des 140 Kilometer langen Trends des Amarillo Grande-Projekts."

Von den ungefähr 100 Bohrlöchern, die ursprünglich in zwei Explorationszielgebieten mit hoher Priorität, Ivana Central (IC) und Ivana North (IN), geplant waren, wurden vor der Aussetzung nur acht Bohrlöcher fertiggestellt. IC und IN befinden sich 10 bzw. 20 Kilometer nördlich der Ivana-Lagerstätte des Unternehmens (siehe Karte 1: https://bit.ly/2XVPWwo ). Die Planung und Genehmigung von Bohrungen für zusätzliche vorrangige Zielbereiche (siehe Pressemitteilung vom 2. November 2020) wird fortgesetzt. Das Unternehmen wird in den kommenden Monaten auch die Engineering- und Prozesstestarbeiten vorantreiben, die sie entlang derselben regionalen Reduktions-Oxidations-Front („REDOX“) wie die Ivana-Lagerstätte begonnen wurden. Vergleichbare REDOX-Fronten in anderen Ländern beherbergen üblicherweise mehrere Einlagerungen. Die zuvor an diesen Zielen abgeschlossenen Explorationsprogramme umfassten radiometrische Untersuchungen aus der Luft und am Boden, Probenahme aus Sedimenten und Spalten, gezielte Bohrungen sowie geophysikalische Untersuchungen zur induzierten Polarisation (IP). Die zusammengestellten Ergebnisse weisen auf eine positive geologische Umgebung hin, in der IP-Anomalien mit hoher Aufladbarkeit und Uran-Vanadium-Mineralisierung beobachtet wurden, einschließlich 1,40% U3O8 über 1,10 m in Grubenproben (siehe Pressemitteilungen vom 13. März 2012; 16. Mai 2019; 19. September 2019) und 4. Dezember 2019).