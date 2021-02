" Véritables Nouilles Asiatiques " - Nissin Foods apporte la saveur de l'Asie en Europe avec une grande campagne (FOTO)

Eschborn (Allemagne) (ots) - L'entreprise japonaise démarre l'année 2021 avec

des recettes authentiques, des emballages attrayants et des clips vidéo de chefs

asiatiques



La société japonaise Nissin Foods, connue étant l'inventeur des nouilles

instantanées, lance le 1er février sa campagne annuelle intitulée " Véritables

Nouilles Asiatiques ".





La campagne aura comme slogan " Dans chaque Cup Noodles " et sera déployée pourla première fois dans plusieurs pays européens. Douze spots mettant en scène deschefs étoilés et de la streetfood montrent le monde fascinant et savoureux de laculture des nouilles asiatiques, que l'on retrouve dans tous les pots de lamarque " Cup Noodles ". La gamme, qui comprend des soupes et des produits detype wok, propose des saveurs asiatiques authentiques. Les consommateurs peuventainsi profiter d'un délicieux repas à la maison, au bureau ou en voyage en peude temps et avec peu d'effort.Différents supports sont prévus pour cette campagne qui vise un large public :numérique, relations publiques, réseaux sociaux, PDV et pour la première fois,la télévision. Autre nouveauté : la campagne couvre plusieurs pays européens,dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Danemark." Avec notre campagne " Véritables Nouilles Asiatiques " , nous souhaitonsinviter les consommateurs à découvrir, une année de plus, la variété de nos 'CupNoodles'. Que ce soit sous forme de nouilles sautées ou de soupe, chaque CupNoodles contient notre savoir-faire de la création de nouilles asiatiques ",explique Tomomitsu Taue, Marketing Director Nissin Foods Europe. " La croissancedu segment des plats préparés secs asiatiques est ininterrompue. Nous constatonsque les consommateurs souhaitent des saveurs variées et nous proposons unealternative aux plats préparés habituels ".Vous trouverez plus d'informations sur Nissin Foods et la nouvelle campagne "Véritables Nouilles Asiatiques " sur la page Web(https://fr.nissin-foods.eu/cupnoodles/) et sur les réseaux sociaux de Nissin:Instagram (https://www.instagram.com/nissincupnoodles_fr/) , Facebook(https://www.facebook.com/Nissin-Cup-Noodles-France-106420848023133) et YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCpJqBzb4VzkXeCKi1AduZqA) .Les Cup Noodles sont disponibles sous forme de Soba (type wok) ou de Soupes(type soupe) avec les saveurs suivantes :Cup Noodles Soba Cup Noodles Soups- Classic - Chicken Teriyaki- Teriyaki - Beef Sukiyaki- Yakitori Chicken - Kaisen Seafood- Chili - Pork Tonkotsu- Thai Curry- Sukiyaki Beef- Peking DuckÀ propos de NissinLe fondateur du groupe Nissin Foods, Momofuku Ando, a inventé les premièresnouilles instantanées du monde, les " Chicken Ramen ", au Japon en 1958. Lesnouilles Nissin sont désormais vendues dans plus de 80 pays dans le monde. Avecses produits, Nissin Food Products Co. Ltd. est le leader du marché japonaisdans la catégorie des nouilles instantanées et détient de fortes positions surle marché de nombreux autres pays.Le groupe Nissin Foods s'est fixé comme objectif d'apporter de la joie et desmoments de plaisir aux consommateurs dans leur vie quotidienne. Son ambition estd'être un " Earth Food Creator " et d'enrichir la culture alimentaire mondialeavec ses influences japonaises.Contact de presse:markenzeichen GmbHMaryam KiauschSchwedlerstraße 6D-60314 Francfort-sur-le-Mainmailto:nissin@markenzeichen.deContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/144021/4827217OTS: Nissin Foods GmbH