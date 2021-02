Neuer Immobilienaktienfonds „AVENTOS Global Real Estate Securities Fund' startet

- Initiator und Advisor ist AVENTOS Capital Markets (ACM), eine Neugründung von Prof. Dr. Stephan Bone-Winkel, Oliver Puhl und Dr. Karim Rochdi

- Erfolgreicher Start: Eigenkapitalvolumen in 2 Monaten von 12 Mio. Euro auf mehr als 20 Mio. Euro fast verdoppelt

- ACM vereint Immobilien- und Kapitalmarktexpertise

- Volatilität: Aktienkurs entwickelt sich langfristig wie Immobilienwerte



Berlin/Frankfurt, 29. Januar 2021 - Der Investmentmanager AVENTOS Capital Markets (ACM) startet einen neuen Immobilienaktienfonds. Der "AVENTOS Global Real Estate Securities Fund" investiert weltweit in 20-25 börsennotierte Immobiliengesellschaften. Dabei fokussiert sich der Fonds auf Immobilien-Bestandshalter, deren Portfolios im Vorfeld auf Einzelobjektbasis nach immobilienwirtschaftlichen Kriterien eingehend geprüft werden. Derzeit sind rund 50 Prozent des Fonds im Bereich Büro allokiert, der Rest verteilt sich auf die Nutzungsarten Healthcare, Industrie und Logistik sowie Wohnimmobilien. Geographisch verteilt sich das Portfolio derzeit auf USA, Kanada, Europa, UK und Australien. Gegründet wurde das Unternehmen von Prof. Dr. Stephan Bone-Winkel, Oliver Puhl und Dr. Karim Rochdi. Für die kommenden zwölf Monate ist ein Eigenkapitalvolumen von rund 100 Millionen Euro geplant. Der Fonds startete mit einem Volumen von 12 Millionen Euro im Oktober 2020 und hat sich seitdem bereits nahezu verdoppelt.

Immobilien- und Kapitalmarktexpertise vereint

"Was uns auszeichnet ist, dass wir langjährige Kapitalmarkt- und Immobilienexpertise unter einem Dach vereinen. Wir vergleichen Transaktionspreise und Marktmieten an den einzelnen Standorten bis auf Quartiersebene und sogar hausweise mit den Bestandsimmobilien in den Immobilienaktiengesellschaften. Diese Mühe macht sich sonst kein Aktieninvestor oder -analyst. Dabei nutzen wir die Vorteile der Digitalisierung und die inzwischen sehr gute Markttransparenz in den meisten etablierten Metropolen", so Prof. Dr. Bone-Winkel, Mitglied im Investment Committee von ACM. ACM hat von den weltweit rund 3.000 börsennotierten Immobilienunternehmen rund 600 Gesellschaften als mögliche Investments identifiziert und sehr präzise geprüft.