Eat Beyond Global Holdings Inc. (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) gibt bekannt, dass Nabati Foods Inc., eine Gesellschaft im Eat-Beyond-Portfolio, eine endgültige Vereinbarung mit einer privaten Gesellschaft in British Columbia (abgekürzt die BCCO) abgeschlossen hat, die Nabati im Zuge eines geplanten Börsengangs kaufen soll. Für den Kauf lässt sich die BCCO durch Mackie Research Capital Corp. vertreten; der Makler hat entsprechend zugestimmt, 8 Mio. Sonder-Warrants der BCCO auf Basis einer Best-Efforts-Privatplatzierung zum Kauf zu einem Preis von 0,50 $ pro Sonder-Warrant anzubieten, mit einem Gesamtbruttoerlös von bis zu 4 Mio. $.

Jedes Sonder-Warrant soll ohne zusätzliche Gegenleistung automatisch in Stammaktien der BCCO (BCCO-Aktien) an dem früheren der folgenden Termine (Datum der automatischen Ausübung) ausübbar sein: (i) drei Geschäftstage nach dem Tag, an dem die zuständige Börsenregulierungsbehörde der BCCO den Erhalt eines endgültigen Emissionsprospekts bestätigt, der die Verteilung der BCCO-Aktien unter den Sonder-Warrants qualifiziert (der Emissionsprospekt); und (ii) vier Monate plus ein Tag nach dem Angebotsschluss.



Der Makler hat die Option, zusätzlich bis zu 15 % der Sonder-Warrants zum Ausgabepreis zu verkaufen, die jederzeit vollständig oder teilweise für bis zu 48 Stunden vor Angebotsschluss ausübbar sind.



Vor dem Erhalt des Emissionsprospekts und der automatischen Ausübung der Sonder-Warrants unterliegen die im Zuge des Angebots herausgegebenen Aktien einer unbegrenzten Halteperiode gemäß der gesetzlichen Börsenbestimmungen. Die BCCO führt dieses Angebot vor der Beantragung einer Notierung an der kanadischen Wertpapierbörse (Canadian Securities Exchange) durch.

Die Angebotserlöse werden zur Finanzierung des geplanten Börsengangs der BCCO und der Geschäftsentwicklung von Nabati, seinem Working Capital, der Erweiterung der Anlagen und dem Kauf von Equipment zur Steigerung der Produktionskapazitäten sowie der Entwicklung neuer Produktlinien verwendet. Nabati ist in Edmonton, Alberta, ansässig. Das