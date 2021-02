DGAP-News: Anleger-Research / Schlagwort(e): Finanzierung/Börsengang

Eat Beyond Global Holdings Portfoliounternehmen Nabati Foods wird an kanadische Gesellschaft im Zuge eines Börsengangs verkauft



01.02.2021 / 16:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Eat Beyond Global Holdings Inc. (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) gibt bekannt, dass Nabati Foods Inc., eine Gesellschaft im Eat-Beyond-Portfolio, eine endgültige Vereinbarung mit einer privaten Gesellschaft in British Columbia (abgekürzt die BCCO) abgeschlossen hat, die Nabati im Zuge eines geplanten Börsengangs kaufen soll. Für den Kauf lässt sich die BCCO durch Mackie Research Capital Corp. vertreten; der Makler hat entsprechend zugestimmt, 8 Mio. Sonder-Warrants der BCCO auf Basis einer Best-Efforts-Privatplatzierung zum Kauf zu einem Preis von 0,50 $ pro Sonder-Warrant anzubieten, mit einem Gesamtbruttoerlös von bis zu 4 Mio. $.